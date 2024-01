Pedro Nuno Santos elogia presidente da AR mas recusa comprometer-se sobre eventual continuidade de Santos Silva

O secretário-geral do PS não poupou nos elogios a Augusto Santos Silva enquanto presidente da Assembleia da República.

"Augusto Santos Silva foi um excelente presidente da Assembleia da República. Trouxe a esta casa a autoridade necessária para assegurar que a Assembleia da República funciona com urbanidade, com respeito pela lei e por todos os portugueses", afirmou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, após uma reunião institucional de apresentação de cumprimentos ao presidente do Parlamento, na qual se fez acompanhar pelos deputados socialistas Alexandra Leitão e João Torres.

Sublinhe-se que Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, apoiou a candidatura à liderança de José Luís Carneiro, derrotado por Pedro Nuno Santos nas eleições internas dos socialistas em dezembro, além de serem públicas várias divergências entre os dois, em relação à evolução político-ideológica do PS.

No final da reunião, Pedro Nuno Santos, interrogado sobre a eventual continuidade do ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no cargo de presidente da Assembleia da República, na próxima legislatura, sublinhou que esta "ainda não é a fase para discutir listas" de deputados no PS. "Nem cargos na Assembleia da República", acrescentou.