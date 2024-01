Nuno Jacinto é o novo diretor clínico da ULS do Alentejo Central

Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), é o novo diretor clínico para os cuidados de saúde primários, da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alentejo Central, avança fonte do Serviço Nacional de Saúde, citada pela Lusa.

O novo diretor clínico é Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, tem uma Pós-graduação em Administração de Unidades de Saúde pela Universidade de Évora e cumpre já o segundo mandato à frente da APMGF.

Nuno Jacinto, que é especialista em Medicina Geral e Familiar e foi presidente do conselho clínico e de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Alentejo Central, vai dirigir parte relacionada com os cuidados de saúdes primários da ULS com sede em Évora.

A nova ULS Alentejo Central, junta o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e o ACeS do Alentejo Central.