Irão apreende petroleiro dos EUA no Golfo de Omã

Um navio petroleiro, dos Estados Unidos da América (EUA), foi, esta quinta-feira, apreendido pelo Irão, noticia a Reuters.

A imprensa estatal iraniana, citando um comunicado do Exército, anunciou que: “A Marinha do Exército iraniano anunciou a apreensão de um petroleiro americano no Golfo de Omã com uma ordem judicial”.

O navio ‘St Nikolas’ navegava em direção à Turquia, quando foi abordado por indivíduos armados, vestidos com uniformes pretos e máscaras pretas que desativaram o dispositivo de localização, avança a empresa britânica de segurança marítima, Ambrey.