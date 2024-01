A floresta mais antiga do planeta fica nos EUA

Um grupo de investigadores, britânicos e norte-americanos, defende que a floresta mais velha, de que há registo, está localizada no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e que já existe, pelo menos, desde a época dos dinossauros.

Já se sabia que, na região do Cairo, no estado de Nova Iorque, havia uma floresta ancestral, contigo, até agora não se sabia exatamente a idade das plantas e árvores que lá existem, explica a estação televisiva BBC.

Este grupo de investigadores, que inclui uma equipa da Universidade de Binghamton (EUA) e outra de Cardiff (País de Gales), analisou os fósseis de plantas, para calcular a idade da floresta, e chegou à conclusão que, este arvoredo, já chegou a alcançar mais de 400 quilómetros.

Os cientistas usaram técnicas de paleobotânica (o estudo das plantas ancestrais) para mapearem a floresta, trabalho iniciado em 2019. Através da análise dos fósseis conseguiram perceber que se tratava da floresta mais antiga da Terra, até agora descoberta.

Concluíram, que as árvores que viviam nesta região, não se reproduziam da mesma forma que as atuais árvores. Em vez de espalharem sementes, como acontece atualmente, as árvores desta floresta reproduziam-se através da libertação de esporos.