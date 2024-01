Sindicatos policiais vão reunir com a Direção Nacional da PSP

A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) vai receber, eta quinta-feira, os sindicatos representativos dos policias, numa altura em que vários agentes protestam e manifestam a sua contestação por melhores condições salariais e de trabalho.

A reunião, de acordo com uma fonte oficial da PSP, citada pela Lusa, vai ter lugar na sede da autoridade policial, na Penha de França, em Lisboa, pelas 10h30, estando presentes os seis sindicatos: Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP-PSP), Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP), Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Sindicato Independente da Polícia (SIAP), Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP) e Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP (SNCC).

Ainda não foi definida uma agenda de trabalho para a reunião, mas, segundo a mesma fonte, o foco do encontro estará nos protestos dos polícias.

Os protestos começaram por ser um movimento ingorgânico, que surgiu dentro da PSP, contra um suplemento de missão atribuído pelo Governo, apenas à Polícia Judiciária (PJ), e que, em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 euros por mês.

Os agentes da PSP, aos quais também se juntaram militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e guardas prisionais, consideram tratar-se de um “tratamento desigual e discriminatório”.

Para além da concentração diante da Assembleia da República (AR), desde segunda-feira, que já se alastrou a outras cidades do país, o protesto foi também concretizado com a paragem de vários carros de patrulha da PSP, principalmente no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), alegando os polícias que estavam inoperacionais e com várias avarias.

Os protestos dos elementos das forças de segurança estão a ser organizados através das redes sociais, como Facebook e Telegram, e desconhece-se quando vão terminar.