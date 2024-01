Frio. Temperatura atingir -5°C no interior norte e centro

Entre hoje e esta sexta-feira, os termómetros, em Portugal continental, podem chegar aos -5°C no interior norte e centro, temperaturas “ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano” referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA informa que Portugal continental tem vindo a ser influenciado por uma massa de ar polar, o que justifica o frio dos últimos dias.

Assim, nos dias 11 e 12 a temperatura “irá descer novamente, em especial a temperatura mínima, devido à incursão de uma nova massa de ar polar, de trajeto continental”, salientou.

Entre as 00h00 de hoje e as 23:00 de sexta-feira os distritos de Bragança e Guarda estão sob alerta amarelo devido ao tempo frio, divulgou o IPMA.