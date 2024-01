Guerra. Tribunal Internacional inicia acusação de genocídio em Gaza

Esta quinta-feira, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) começa a julgar o caso apresentado a 29 de dezembro pela África do Sul contra Israel, que acusa de genocídio na Faixa de Gaza.

De acordo com TIJ, citado pelas agências internacionais, quinze juízes vão nesta primeira audiência do principal órgão judicial da ONU ouvir a argumentação sul-africana, que pretende que o orgão decrete medidas de emergência, incluindo ordenar que Israel cesse imediatamente as operações militares.

A África do Sul alega que dado o “dano contínuo, extremo e irreparável sofrido pelos palestinianos em Gaza”, se impõe essa medida complementar.

Em causa está a reação israelita aos atos perpetrados pelo movimento islamita Hamas a 7 de outubro de 2023.