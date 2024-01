Presidente alerta para atrasos no apoio à Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou, esta quarta-feira, durante uma visita surpresa à Lituânia, que as hesitações do Ocidente, no fornecimento de ajuda a Kiev, apenas encorajam Vladimir Putin a ocupar toda a Ucrânia.

“Temos de prestar atenção à retórica de Putin” alertou Zelensky, reiterando que o Presidente da Rússia, “não vai parar” até ocupar “completamente” a Ucrânia. O chefe de Estado Ucraniano explica que, por vezes, as hesitações dos parceiros de Kiev, no que toca à ajuda financeira e militar, “só aumentam a ousadia e a força da Rússia”.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, citado pela AFP, partilhou a mesma retórica do homólogo Ucrâniano: “Vladimir Putin não vai parar até que nós, juntos, acabemos com ele”.

O líder Ucraniano deixou ainda alertas aos outros países de leste: “Temos de compreender que a Lituânia, a Letónia, a Estónia e a Moldávia podem ser as próximas vítimas se não resistirmos”.

Além de apoio financeiro, e em armamento, os aliados ocidentais da Ucrânia continuam a decretar sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar a guerra na Ucrânia.