GNR detém cinco pessoas por furto de azeitona

Quatro homens e uma mulher, entre os 19 e os 49 anos, foram detidos pela GNR por furto de azeitona em Campo Maior. A guarda informou também, esta quarta-feira, que recuperou 200 quilos deste fruto.

Em comunicado, a GNR indicou que os cinco suspeitos foram detidos, terça-feira, no decorrer de uma ação de patrulhamento numa área rural ocupada com olival, no concelho de Campo Maior.

Os militares surpreenderam os suspeitos quando estes “realizavam a colheita de azeitona para o interior de um veículo, sem a autorização do respetivo proprietário”.

No decorrer das diligências policiais, além das detenções, a guarda apreendeu 200 quilos de azeitona, um veículo ligeiro de passageiros, dois aparelhos de recolha de azeitona (chamados ouriços) e dois recipientes de plástico.

“A azeitona recuperada foi entregue ao seu legítimo proprietário”, referiu a força de segurança. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Portalegre.

A GNR lembrou que “a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival, poderá configurar crime contra o património”.

Na semana passada, a guarda fez o balanço da operação Campo Seguro-2023 segundo o qual, entre 26 de junho e 31 de dezembro do ano passado, recuperou e apreendeu 44.221 toneladas de azeitona alegadamente furtada.

Naquele período, foram detidas 122 pessoas e identificadas outras 299 por crimes de furto nas explorações agrícolas. Segundo a mesma força, em 2023 o furto da azeitona mais do que tinha duplicado em relação a 2022 e mais do que quadruplicado face a 2021.