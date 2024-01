Ator de 'X-Men' e 'Narcos' morre aos 42 anos

O ator Adan Canto, conhecido pelas séries Narcos e Designated Survivor, morreu na segunda-feira, aos 42 anos, devido a um cancro no apêndice.

Adan Canto, que nasceu no México mas cresceu nos EUA, também ganhou destaque no cinema ao participar no filme X-Men: Dias de um Futuro Esquecido.

O seu último projeto foi a série The Cleaning Lady, onde desempenhava o papel de um gangster que contratava uma mãe para uma organização criminosa como empregada de limpeza depois desta testemunhar um homicídio violento.

Canto participou na primeira e na segunda temporada, mas não na terceira devido à doença.