Governo aprova passagem à pré-aposentação de 1.172 elementos da PSP e GNR

Num despacho conjunto, dos ministros das Finanças e da Administração Interna, divulgado esta quarta-feira, o executivo anunciou, que um total de 1.173 elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), passaram à pré-aposentação, em situação de reserva.

A nota define que “um contingente de 772 militares da Guarda Nacional Republicana” irá passar “à situação de reserva” e 400 agentes da PSP terão direito “à situação de pré-aposentação”.

O Governo refere que “estes contingentes de pré-aposentação são referentes a 2023 e foram definidos com base em propostas do Comando Geral da GNR e da Direção Nacional da PSP”, realçando que estes contingentes “acautelam as necessidades operacionais dasduas orças de segurança e a renovação dos seus quadros”.

Na semana passada, o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) exigiu que o Executivo divulgasse a lista dos polícias, da PSP, que deviam ter passado à situação pré-reforma em dezembro. Caso isso não acontecesse até hoje, o sindicato realizaria uma manifestação em frente ao Ministério das Finanças, na próxima sexta-feira.