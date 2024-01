André Villas-Boas vai apresentar a sua candidatura à presidência do FC Porto na próxima quarta-feira, dia 17 de janeiro, na Alfândega do Porto, a partir das 19 horas.

O mote da campanha do ex-treinador é “Só há um Porto”.

As eleições serão marcadas pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Lourenço Pinto, para o mês de abril, sendo Nuno Lobo outro candidato à presidência do clube.