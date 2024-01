Deco aponta falta de transparência de operadoras de telecomunicações sobre aumento de preços

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) acusou, esta quarta-feira, as operadoras de telecomunicações, de falta de transparência na comunicação das subidas de preços aos clientes, pois estas não comunicaram o valor do aumento.

A associação deixa claro, numa nota enviada aos associados que, “de forma pouco transparente e desadequadas, as três operadoras informaram, quer no respetivo website, quer por e-mail, SMS ou fatura, os seus clientes do aumento, mas, nenhuma delas comunicou, de facto, qual o valor desse aumento e o preço futuro a pagar por cada cliente”.~

Para a DECO, esta forma de comunicação “continua a não ser adequada aos interesses dos consumidores”, logo, a entidade apelou à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) que “defina, finalmente, procedimentos para as comunicações de alteração de preço, independentemente de as mesmas estarem ou não previstas no contrato”.