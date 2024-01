Metro de Lisboa vai abrir três estações "aos sem abrigo"

O Metropolitano de Lisboa informou, esta quarta-feira, que “perante o tempo frio que se verifica em Lisboa” e com “vista ao cumprimento do Plano de Contingência”, as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio estarão abertas a partir da madrugada de 09 de janeiro até à madrugada de dia 14.

Num comunicado enviado às redações, a empresa de transportes explicou que encontra-se, “em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e Câmara Municipal de Odivelas”, a preparar um conjunto de medidas com “vista ao cumprimento do Plano de Contingência para as pessoas em situação de sem abrigo”, que foi ativado na capital devido à descida de temperatura que se prevê para os próximos dias.

O Metropolitano prevê então a abertura de “três estações da sua rede, no período noturno, para que essas pessoas possam pernoitar naquelas instalações da empresa”, entre a madrugada do dia 09 de janeiro e a madrugada de dia 14.

“A ativação deste plano deve-se às previsões do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], que apontam para uma descida acentuada das temperaturas noturnas”, esclarece a empresa.

Na nota, o Metropolitano de Lisboa sublinhou “o seu esforço como empresa sosicalmente responsável providenciando, condições dentro destas estações para a pernoita das pessoas na condição de sem abrigo, garantindo, para o efeito, o apoio da polícia Municipal, o reforço de vigilância e de limpeza necessários”.

Na passada terça-feira, a CML ativou o Plano de Contingência para as pessoas em situação de sem abrigo, que contemplava a abertura do Pavilhão Municipal Casal Vistoso, onde seriam servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos.