Lisboa. Encontrada morta mulher desaparecida desde o final de novembro

Uma mulher, de 62 anos, que estava desaparecida desde 23 de novembro em Lisboa foi encontrada morta.

A família da mulher, segundo o Correio da Manhã, foi informada, na terça-feira, de que o corpo está no Instituto de Medicina Legal de Cascais desde 28 de dezembro.

O corpo foi encontrado em estado de decomposição numa horta em Carnaxide. A família, escreve o mesmo jornal, deverá, esta quarta-feira, proceder ao reconhecimento formal na morgue do Hospital de Cascais.



A mulher tinha sido vista pela última vez a 23 de novembro na zona do Saldanha, caiu à saída do autocarro cerca das 5h30 da manhã. Apesar de ter batido com a cabeça, não quis procurar tratamento médico.