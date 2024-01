Posição do Papa sobre bênção a casais do mesmo sexo apoiada pela CEP

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) declarou esta terça-feira a “plena comunhão” dos bispos portugueses com a posição favorável do papa Francisco relativamente à bênção de casais do mesmo sexo.

O Conselho Permanente da CEP, reunido em Fátima esta terça-feira, declarou que “reconhece o acolhimento de todos na Igreja e manifesta a plena comunhão dos bispos portugueses com o santo padre”.

A posição refere-se à aprovação dada pelo papa Francisco à bênção da igreja católica a casais do mesmo sexo.

A CEP ressalva, no entanto, que a recente declaração “sobre o sentido pastoral das bênçãos (…) não altera a doutrina da igreja sobre o matrimónio”.

O Vaticano autorizou, pela primeira vez de forma clara e oficial, a 18 de dezembro, a bênção dos casais do mesmo sexo. Ainda assim, Igreja considera que estes casaais estão em “em situação irregular” e mantém a oposição ao casamento homossexual.

O tema gera tensões no interior da instituição, devido a uma forte oposição do setor conservador, com alguns a reagir de imediato e a afirmar que não aplicariam a nova medida.

A 4 de janeiro, o Vaticano defendeu a medida do Papa de permitir a bênção de casais do mesmo sexo, insistindo nada ter de “herético”, após a resistência de alguns bispos em África, na Polónia e noutros lugares.