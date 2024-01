TGV. António Costa acena com concurso para a próxima semana

O primeiro-ministro aplaudiu a aprovação por parte dos partidos do lançamento do projeto de alta velocidade ferroviária, anunciando que o concurso público será lançado na próxima semana.

"Acho que é um momento que deve ser aplaudido, porque revela enorme maturidade democrática, e que é particularmente importante para um país onde as obras públicas são obsessivamente discutidas, e obsessivamente adiadas", disse António Costa.

Para o primeiro-ministro, "num momento de grande agitação política, a Assembleia da República ser capaz de uma esmagadora maioria votar a favor e dizer 'abram lá o concurso', acho que é muito importante e deve encher, todos os democratas, com muito orgulho".

"A abertura deste concurso, na próxima semana, garante-nos que podemos aceder a 729 milhões de euros que estão reservados em Bruxelas exclusivamente para esta obra, poupando-nos a ter de concorrer, nos anos seguintes, com todos os outros países", garantiu.

Em causa está o lançamento do concurso para o troço Porto - Oiã (Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro) da linha de alta velocidade Porto - Lisboa, que ligará as duas cidades numa hora e quinze minutos, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria.