Governo ainda não detetou vestígios de plástico na costa portuguesa

O Ministério do Ambiente avançou, esta terça-feira, que o Governo está atento às toneladas de, minúsculas, bolas de plástico, que eram à costa em praias do Norte de Espanha, sendo que ainda não foi detetado “qualquer vestígio” na costa portuguesa.

“O Governo está atento à situação e continuará a monitorizá-la. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, não há, para já, qualquer vestígio da dita carga de plásticos na costa portuguesa”, indicou o Ministério do Ambiente, à Lusa.

Em Espanha, as regiões do Norte, da Galiza ao País Basco, ativaram, ou elevaram, esta terça-feira, os alertas ambientais por causa de toneladas de bolas de plástico, minúsculas, que caíram ao mar, em dezembro, em águas portuguesas.

O Governo espanhol explicou que, o armador do barco, que a 8 de dezembro perdeu contentores da carga que transportava, a 80 quilómetros de Viana do Castelo, disse que caíram ao mar mais de mil sacos com cerca de 26,2 toneladas destas bolas com cerca de cinco milímetros de diâmetro, usadas para fabricar plásticos e que estão agora a dar à costa no norte de Espanha.