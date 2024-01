Exploração do lítio deve ser feita sem hesitações

O primeiro-ministro defendeu esta terça-feira que não pode haver qualquer hesitação para aproveitar o lítio existente em Portugal. António Costa salientou que o país tem as maiores reservas da Europa.

“Pela primeira vez temos um recurso natural que é a chave para a transição energética, onde temos mesmo as maiores reservas da Europa, que é o lítio, e por isso o país não pode ter angústias, não pode ter dúvidas, não pode ter qualquer hesitação em que temos mesmo que conseguir aproveitar o lítio que temos em Portugal”, salientou o chefe do Governo, que falava na fábrica da Toyota Caetano em Ovar na apresentação do protótipo do veículo elétrico da marca concebido para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024.

“Temos todo o potencial em Portugal, se ninguém tiver hesitações e medo de avançar, de podermos ter a mineração, a refinação e ainda temos as fábricas de baterias de lítio”, argumentou António Costa, que se referiu também ao hidrogénio verde como outra das soluções de descarbonização da economia.

O primeiro-ministro referiu-se ainda ao hidrogénio verde, outra das soluções para a descarbonização da economia, afirmando que o país tem uma “enorme competitividade” neste combustível não só para alimentar a indústria portuguesa, mas também para potenciar a exportação de hidrogénio verde, passando a ser um país mais exportador de energia.

“O lítio existe para ser explorado e valorizado. O hidrogénio verde é uma enorme oportunidade de produção para autoconsumo e para exportação e, por isso, temos que aí investir”, disse Costa, adiantando que o país tem tudo para poder investir nas áreas da energia e mobilidade, “desde que não se hesite nas opções que foram feitas”.