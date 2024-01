Sinead O'Connor morreu de causas naturais

Já foram confirmadas as causas da morte de Sinead O'Connor. Segundo confirmou ao The New York Times o médico legista que fez a autópsia do corpo, a artista de 56 anos, morreu na sequência de causas naturais, depois de ter sido encontrada "inanimada" num apartamento em Londres, no dia 26 de julho do ano passado.

"Isto é para confirmar que a Sra. O'Connor morreu de causas naturais", informou também numa nota oficial, colocando assim de parte que a cantora pudesse ter posto fim à vida, como muitos especulavam.

Recorde-se que, de acordo com o Tribunal de Justiça do interior sul de Londres, nenhuma causa médica tinha sido encontrada e seria realizada uma autópsia que poderia levar várias semanas.

A cantora tinha mudado para Londres apenas duas semanas antes da sua morte.

Apesar de não terem sido especificadas as causas naturais. Agora, a procuradoria britânica anunciou que deixou de investigar a sua morte.