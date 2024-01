Autoeuropa. Sindicato pede prioridade à administração para negociar reivindicações

Para o SITE Sul, o início das negociações do caderno reivindicativo deve ser uma prioridade imediata e necessária na Autoeuropa. De acordo com a estrutura sindical, “é urgente aumentar os salários, para que os trabalhadores recuperem e ganhem poder de compra, numa conjuntura marcada pelo aumento do custo de vida”, mas acusa a administração da fábrica de Palmela de estar a adiar as reuniões.

“O início das negociações tem sido adiado, por diversos motivos alheios aos trabalhadores, e estes foram inclusivamente penalizados com cortes salariais, no último processo de layoff”, refere o SITE Sul, acrescentando ainda que “esta situação só beneficia os interesses da administração”.

E defende que devem ser criadas as condições, no imediato, para discutir a proposta de caderno reivindicativo entregue pela Comissão Sindical e pela Comissão de Trabalhadores, acenando com os resultados atingidos no final de 2023, com mais de 220 mil unidades produzidas e diz que face a estes resultados não há margem para a administração recusar aos trabalhadores uma resposta positiva.

“A administração tem fugido à discussão da resolução entregue em junho de 2023, pela melhoria das condições de trabalho, e da proposta de caderno reivindicativo entregue em setembro de 2023 pela comissão sindical (proposta onde constam matérias cuja negociação compete ao sindicato, nomeadamente as atualizações salariais), acrescentando que “o SITE Sul não abdica do seu direito à negociação, como previsto na lei portuguesa e como é prática noutras fábricas do grupo Volkswagen”.

E a estrutura sindical deixa a garantia que “tudo fará para que os trabalhadores atinjam os objetivos a que se propuseram: melhorar os salários e as condições de trabalho e de vida”, não descartando o recurso a quaisquer formas de intervenção ou luta, incluindo a discussão coletiva, com os trabalhadores, de medidas a tomar.

