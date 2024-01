Custos de construção subiram 2,5% em novembro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 2,5% em novembro face a igual período do ano passado. Os dados foram revelados pelo INE e apontam para uma subida de mais 1,0 pontos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior.

Já o preço dos materiais apresentou uma variação homóloga de -1,8% e o custo da mão-de-obra de 8,7%.

Entre os materiais que mais influenciaram negativamente a variação agregada do preço estão o aço para betão e perfilados pesados e ligeiros e a chapa de aço macio e galvanizada e os materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização, todos com descidas de cerca de 15%. Em sentido oposto, destacaram-se o cimento, o betão pronto, as tintas, primários, subcapas e vernizes com crescimentos homólogos de cerca de 10%.