Diretor Nacional da PSP diz estar "sempre com os polícias"

O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), José Barros Correira, disse, esta terça-feira, estar “sempre com os polícias” que se encontram em protesto, em frente à Assembleia da República, informando que está a ser feita uma avaliação dos carros, da autoridade policial, que estão parados.

No final da cerimónia, que assinalou, em Lamego, os 147 anos do Comando Distrital da PSP de Viseu, Barros Correia declarou que: “Eu estou sempre com os polícias, e sou diretor dos polícias e tenho que estar naturalmente com os polícias”.

Vários agentes da PSP têm estado, desde segunda-feira, em vários protestos por melhores condições salariais e de trabalho.