Exportações e importações caem em novembro

As exportações e as importações de bens registaram em novembro variações homólogas nominais de -1,5% e -7,6%, respetivamente (-3,3% e -1,8%, pela mesma ordem, em outubro de 2023), destacando-se os fornecimentos industriais e os combustíveis e lubrificantes em ambos os fluxos (-5,4% e -13,3% nas exportações e -12,2% e -36,8% nas importações, respetivamente).

Os dados foram revelados pelo INE que indica que excluindo os combustíveis e lubrificantes, registaram-se decréscimos de 0,6% nas exportações e de 2,9% nas importações (-2% e +1,4%, respetivamente, em outubro de 2023).

Os índices de valor unitário (preços) registaram variações de -3,5% nas exportações e -6,6% nas importações (-4,6% e -5,9%, respetivamente, em outubro de 2023; em novembro de 2022, as variações tinham sido +13% e +14,1%). Excluindo os produtos petrolíferos, registaram-se decréscimos de 2,4% nas exportações e de 4,5% nas importações (-2,9% e -4,7%, respetivamente, em outubro de 2023; em novembro de 2022, as variações tinham sido +11,8% e +9,8%).

O défice da balança comercial diminuiu 633 milhões de euros face a novembro do ano anterior, atingindo 1 928 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, diminuiu 202 milhões, totalizando 1490 milhões de euros.

No trimestre terminado em novembro de 2023, as exportações e as importações diminuíram 4,4% e 7,4%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2022 (-6,5% e -10,0%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em outubro deste ano).