2023 foi o ano mais quente no mundo desde que há registos

O programa europeu Copernicus confirmou oficialmente que 2023 foi o ano mais quente desde que há registos, com a temperatura no mundo a aproximar-se do limite do aquecimento de 1,5ºC face à era pré-industrial.

2023 teve uma temperatura média global de 14,98ºC, mais 0,17ºC do que 2016, que era até agora o ano mais quente desde 1850.

Os dados do Copernicus demonstram que o ano passado foi 0,60ºC mais quente do que a média de 1991-2020 e 1,48ºC mais quente face ao período pré-industrial (1850-1900).

Quase metade dos dias em 2023 ficaram 1,5ºC acima das temperaturas da era pré-industrial, com dois dias em novembro a serem pela primeira vez mais de 2ºC mais quentes em relação ao mesmo período.

Segundo o mesmo relatório, todos os dias do ano passado tiveram temperaturas pelo menos 1ºC acima do nível pré-industrial, o que faz com que se preveja que a temperatura média global possa exceder 1,5ºC a da era pré-industrial num período de 12 meses a acabar em janeiro ou fevereiro de 2024.

A confirmar-se a previsão, não se cumprirá a meta estabelecida no acordo climático de Paris, que em 2015 fixou o limite do aumento da temperatura média mundial em 1,5ºC em relação ao nível pré-industrial.