Sismo de magnitude 1.7 sentido na ilha Terceira

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou, que um sismo de magnitude 1.7, na escala de Richter, foi sentido, na manhã de terça-feira, na ilha Terceira, nos Açores.

O site do CIVISA explica, que o evento foi registado pelas 8h19 locais (9h19 em Lisboa), com epicentro a cerca de cinco quilómetros a oeste da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.