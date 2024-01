Hamas pede armamento aos países muçulmanos

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, apelou, esta terça-feira, aos países muçulmanos para que forneçam armas ao grupo, nos combates contra Israel.

“O papel da nação muçulmana é importante”, disse o responsável, num discurso proferido em Doha, Qatar, de acordo com a imprensa internacional, acrescentando que “chegou o momento de apoiar a resistência com armas, porque esta é a batalha de Al-Aqsa e não apenas a batalha do povo palestiniano”.

O texto do dirigente do Hamas foi transmitido aos meios de comunicação social na Faixa de Gaza e refere-se à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém.

Também hoje, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, anunciou que, no território, já morreram 23.210 pessoas. Só nas últimas 24 horas, 126 pessoas foram mortas.