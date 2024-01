EUA. Telemóvel caiu de avião da Alaska Airlines e sobreviveu a queda de 5.000 metros

Um telemóvel sobreviveu à queda do avião da Alaska Airlines, mais de 5 mil metros, depois de uma porta e uma parte da fuselagem terem caído, na sexta-feira passada.

Um homem descobriu o telemóvel junto a uma estrada perto de Portland, no Estado de Oregon e partilhou a história na rede social X, adiantando que o iphone estava a funcionar.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd