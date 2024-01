Novo terramoto de 6.0 atinge Japão

Um novo sismo, de magnitude 6.0 na escala de Richter, atingiu esta terça-feira o Japão. O abalo foi registado às 17h59 (8h59, em Lisboa), seguido de uma réplica de 3.9.

O novo abalo acontece dias depois do primeiro sismo, no dia 1 de janeiro, que fez, de acordo com os últimos balanços publicados pelas autoridades japonesas, pelo menos 202 mortos, numa altura em que as operações de resgate ainda continuam.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu aos ministros que “resolvam” o problema das comunidades que ainda estão sem ajuda.

Mais de três mil habitantes da península continuam isolados à espera de ajuda, cerca de 28 mil pessoas continuam deslocadas e mais de 15 mil residências estão ainda sem energia.