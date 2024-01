Frio. Nova massa de ar polar provoca nova descida de temperaturas

Uma massa de ar polar baixou as temperaturas para valores inferiores ao normal para esta época, agora uma nova massa de ar polar continental irá provocar mais uma descida a partir de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O estado do tempo em Portugal continental tem sido influenciado por uma massa de ar polar, que tem dado origem a temperaturas ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano", lê-se no comunicado do IPMA.

"Essa massa de ar será temporariamente substituída, essencialmente nas regiões Centro e Sul do território do continente, por outra de origem marítima, mais quente, transportada por uma depressão centrada a oeste/noroeste da Península Ibérica", que provocará "nebulosidade e precipitação e uma subida da temperatura mínima", acrescenta.

No entanto, ao final da tarde de quarta-feira "uma massa de ar polar continental, com origem na região da Escandinávia, irá gradualmente invadir o norte da Península Ibérica, e posteriormente o sul, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima".

A previsão para esse dia é de temperaturas mínimas entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, sendo entre 1 a 5°C no interior Sul e litoral Norte e Centro, e até 8°C no litoral Sul.

Na sexta-feira, "prevê-se uma nova descida da temperatura mínima, da ordem de 2 a 4°C, pelo que se poderá atingir valores até -8°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, e perto de 0°C em vários locais do litoral, em especial do Norte e Centro", refere ainda o IPMA.

Jás as máximas, para quinta e sexta, deverão variar entre 4 e 8°C no interior Norte e Centro, e entre 8 e 14°C no interior Sul e litoral, e deverá ser inferior a 4°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta.