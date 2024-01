Póvoa de Varzim. Homem atinge irmão com caçadeira e atira arma para o quintal do vizinho

Um homem, de 61 anos, foi detido, depois de ter baleado o irmão com um tiro de caçadeira na Póvoa de Varzim, na segunda-feira.

O disparo ocorreu durante uma discussão violenta entre os dois irmãos. Após um deles ter baleado o outro no braço, atirou a arma e o respetivo estojo para o quintal do vizinho, segundo o Jornal de Notícias.

O alerta às autoridades foi dado pelos moradores do bairro.

A PSP deslocou-se ao local e acabou por deter o agressor antes que este conseguisse fugir.

A vítima, de 58 anos, foi transportada pelos Bombeiros da Póvoa para o hospital, onde continua internado, não correndo risco de vida.

A arma, uma caçadeira, foi recuperada pela PSP, com três cartuchos no interior, assim como estojo, no quintal do vizinho. O número de série estava apagado.