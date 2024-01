Félix da Costa quer recuperar o título mundial na Fórmula E

A décima temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E começa este fim de semana, no circuito Hermanos Rodriguez, no México. As corridas são disputadas com monolugares 100% elétricos com uma potência de 350 kW (470 cv) e que atingem uma velocidade máxima de 320 km/h. O campeonato conta com 11 equipas e 22 pilotos, e tem 17 corridas, em 11 países diferentes, grande parte delas em circuitos citadinos. Além da Porsche, estão presentes outros construtores como a Maserati, a Jaguar, a Nissan e a DS.

António Félix da Costa quer recuperar o título mundial conquistado em 2020. Depois de um primeiro ano de adaptação à forma de trabalhar da Porsche, o piloto do 99X Electric mostra-se confiante para 2024. Os treinos realizados em Valência, no final do ano passado, deixaram o português motivado. “Os testes foram muito positivos e estou ansioso pelo início da época. Estamos consideravelmente mais fortes do que nos testes do ano passado e fizemos enormes progressos. Isso é um ótimo sinal. Aprendemos muito e vamos implementar tudo isso para que possamos chegar ao México com um carro vencedor”, afirmou o piloto, que terminou o campeonato anterior em nono lugar. Os monolugares da terceira geração introduzidos em 2023 tornaram a Fórmula E mais competitiva. Agora, com mais conhecimento dos carros, espera-se que as corridas sejam mais espetaculares, pelo que o piloto português vai ter de andar muito depressa para atingir o seu objetivo que é o título mundial.