A sexta companhia aérea mais segura do mundo é a TAP

A TAP Air Portugal é a sexta companhia aérea mais segura do mundo, de acordo com o ranking do AirlineRatings.com. A lista, divulgada esta segunda-feira, é liderada pela Air New Zealand.

Num artigo publicado no seu ‘site’ este mês, a organização, que atribui ‘ratings’ às companhias aéreas, revelou que, para este ano, tal como em 2023, o seu top 25 inclui a TAP em sexto lugar. A companhia de bandeira portuguesa obteve uma classificação de sete estrelas, em sete possíveis, na categoria de segurança.

A tabela é liderada pela Air New Zealand, com a Quantas, que tinha sido primeira no ano passado, e a Virgin Australia a completarem o pódio.

A Finnair é a primeira companhia europeia, seguida da British Airways, da TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group e da KLM.

Criado em 2013, o AirlineRatings.com classifica a segurança e produtos a bordo de 385 companhias aéreas.

Para este ranking são considerados os acidentes dos últimos cinco anos, incidentes sérios nos últimos dois, auditorias das autoridades de aviação e governamentais, a idade das frotas e o treino de tripulações.

No segmento de baixo custo (‘low-cost’), com uma classificação separada, a companhia aérea mais segura para 2024 é a Jetstar, entre 20 avaliadas, seguindo-se a easyJet e a Ryanair.