Cirurgia bariátrica ainda é rotulada como um "atalho para perda de peso", apesar dos benefícios

As taxas de obesidade continuam a aumentar nos Estados Unidos, com mais de dois em cada cinco adultos americanos atualmente classificados como obesos. Apesar da cirurgia bariátrica ser uma opção válida e eficaz para perda de peso, uma nova pesquisa nacional da Orlando Health sugere que muitas pessoas estão a evitar o procedimento. A principal razão é o estigma social associado a "ir à faca apenas para perder peso". Na realidade, argumentam investigadores e médicos, estas cirurgias representam caminhos viáveis ​​para muitos americanos resolverem os seus problemas de saúde e viverem vidas mais felizes e ativas.

"Os planos de tratamento para a obesidade são adaptados a cada paciente com base em fatores como índice de massa corporal e condições médicas existentes e podem incluir medicamentos, mudanças no estilo de vida, aconselhamento e cirurgia bariátrica", diz André Teixeira, diretor médico e cirurgião bariátrico da Orlando Health. Instituto de Perda de Peso e Cirurgia Bariátrica, em comunicado. "Ao adotarmos esta abordagem personalizada, somos extremamente bem-sucedidos na reversão de problemas de saúde causados ​​pela obesidade, desde diabetes até doenças cardíacas. Mas se a decisão de alguém é afetada por aqueles que pensam que não precisam de cirurgia ou que os fazem sentir-se um fracasso se fizerem a cirurgia, isso diminui muito as suas probabilidades de perder peso e manter um estilo de vida saudável a longo prazo".

Elaborada pela Ipsos, a pesquisa revela que 79% dos americanos consideram a cirurgia para perda de peso um "último recurso", enquanto outros 60% concordam com o sentimento de que a cirurgia bariátrica é um atalho para um físico mais magro. André Teixeira sublinha que tais crenças não poderiam estar mais longe da verdade. "A cirurgia bariátrica não é de forma alguma uma saída fácil. Setiver a coragem de pedir ajuda e comprometer-se a fazer o trabalho árduo de mudar a sua dieta e melhorar a sua vida, é um campeão para mim", afirma e acrescenta: "A cirurgia é simplesmente uma ferramenta para impulsionar essa mudança. Após a cirurgia, cabe ao paciente aprender a alimentar-se bem, implementar exercícios na sua rotina e mudar a sua mentalidade para manter a sua saúde para o resto da vida".

Importa referir que um relatório internacional da Federação Mundial de Obesidade (WOF) estima que cerca de 39% dos adultos portugueses serão obesos em 2035. Apesar dessa preocupante previsão, Portugal é classificado como o oitavo país mais bem preparado, entre 183 avaliados, para combater a obesidade, segundo o mesmo relatório. O Atlas da Obesidade Mundial projeta um aumento anual de 2,8% na prevalência da obesidade entre 2020 e 2035 para a população adulta, e 3,5% para crianças portuguesas. A WOF alerta que os gastos com a saúde devido à obesidade atingirão 2,1% do PIB nacional em 2030 e 2,2% em 2035, considerando esse impacto como "muito elevado".

Apesar das projeções negativas, a WOF elogia Portugal por ser oitavo no ranking de países preparados para combater a obesidade, classificando suas medidas de promoção da saúde como "boas". A Direção-Geral da Saúde (DGS) atribui essa classificação ao Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), destacando medidas como a regulamentação do marketing de alimentos não saudáveis e a redução do teor de sal nos alimentos. No Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade, a DGS enfatizou que o bom desempenho de Portugal se deve às ações na promoção da alimentação saudável e da atividade física, incluindo iniciativas para legislar sobre o marketing de alimentos pouco saudáveis e reduzir o teor de sal no pão. Além disso, destaca a capacidade dos cuidados de saúde primários em identificar precocemente e tratar patologias associadas à obesidade, como diabetes e doenças cardiovasculares.

O novo PNPAS, apresentado em março, tem como objetivo reduzir o consumo de alimentos não saudáveis em pelo menos 15% até 2030, reconhecendo a magnitude do problema e buscando respostas imediatas de saúde.