Kelly Clarkson não quer que os filhos tenham redes sociais antes dos 18

Numa entrevista à People, a cantora Kelly Clarkson falou um bocadinho de algumas das regras que quer manter dentro da sua casa durante alguns anos. Por exemplo, a artista revelou que irá proibir os filhos de usarem as redes sociais até completarem 18 anos.

"Isto pode ser muito difícil para as crianças em geral, mas especialmente para as crianças cujos pais estão sob o olhar público", explicou Kelly Clarkson de 41 anos. "Por isso, informei-os que não têm permissão, debaixo do meu teto, para usarem as redes sociais", explicou.

No entanto, a cantora – que divide a filha River Rose, de nove anos, e o filho Remington Alexander, de sete, com o ex-marido Brandon Blackstock – reconhece que “não é fácil fazer as crianças cumprirem determinadas regras”.

“Já é bastante difícil quando tu és casado e vens de duas origens e formas diferentes de educar”, continuou. “Fazer isso em famílias diferentes pode ser ainda mais difícil”, justificou.

“A minha filha disse-me: ‘Bem, e se o pai me deixar?’. E eu pensei, ‘Tu estás lá quatro dias por mês. Aproveita isso!’. Mas ele também não o permite”, confidenciou. “Sei que provavelmente vou ouvi-los quando eles forem mais velhos e tenham argumentos sólidos”, acredita.

Recorde-se que o casal se divorciou em março de 2022. Foram casados ​​durante quase sete anos.