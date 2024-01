PSP deteve dois homens por suspeitas de tráfico de droga em Setúbal

A Polícia de Segurança Pública (PSP), de Setúbal, anunciou, esta segunda-feira, dois homens, ambos suspeitos de tráfico de droga, e apreendeu mais de 4.000 doses de produto estupefaciente, no âmbito de uma investigação, que durou cerca de oito meses.

Conforme avançou o Comando Distrital da PSP de Setúbal, os suspeitos, de 51 e 60 anos, foram detidos numa investigação a um grupo, que atuava no concelho de Setúbal, e que procedia à preparação, e venda direta, de estupefacientes a terceiros.

De acordo com a força policial, no âmbito da operação foram realizadas três buscas domiciliárias que culminaram com a detenção dos dois suspeitos de tráfico de droga e de um outro homem, de 66 anos, por posse de arma proibida.

A PSP apreendeu 3.505 doses de heroína, 311 doses de cocaína e 359 doses de haxixe, além de 4.845 euros em numerário, nove telemóveis, um revólver, munições e diversos artigos relacionados com a preparação, doseamento e corte do produto estupefaciente.

Os dois detidos por tráfico de droga já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.