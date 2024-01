Corey Taylor cancela digressão mundial

Corey Taylor, vocalista dos Slipknot, anunciou o cancelamento da sua digressão a solo, em prol da sua saúde mental.

Através de um comunicado, publicado no sábado, o músico explica, mais em detalhe, o porquê de ter decidido cancelar os espetáculos, que começariam no Canadá, dia 3 de fevereiro, em Toronto.

“Ao longo dos últimos meses, a minha saúde mental e física têm-se deteriorado”, diz a nota. “Cheguei a um ponto que não era saudável, nem para mim nem para a minha família. Sei que esta decisão poderá ser um choque para alguns, e impopular para outros. Mas, depois de analisar bem o ponto em que estou e para onde me estava a dirigir, senti a necessidade de descansar e estar em casa com os meus”, escreveu.

“Prometo que estou a fazer de tudo para ficar o mais saudável possível. Até lá, peço desculpa a todas as pessoas com que me iria cruzar nesta digressão. Espero voltar a ver-vos no futuro”, diz ainda o músico.

“Preciso de me recompor e ficar em casa com a minha família por enquanto. Aqueles que compraram bilhetes e pacotes VIP para este espetáculo serão reembolsados na totalidade”, conclui.