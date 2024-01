Homem detido por agredir polícia

Um homem, de 20 anos, foi detido no dia 3 de janeiro por ser suspeito da prática do crime de agressões a agente de autoridade.

Em comunicado, a GNR informa que uma agente da política, que estava a ir para casa após completar o seu turno de trabalho, seguia na linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, quando presenciou uma desavença entre dois cidadãos.

No intuito de cessar essa discussão, o agente “aproximou-se de ambos, constatando que o suspeito estaria com os pés em cima do banco, impedindo que algum passageiro se sentasse naquele lugar, tendo já sido advertido, por diversas vezes, por um outro passageiro”.

O suspeito recusou retirar os seus pés do banco e começou a pontapear a agente. A polícia identificou-se através da sua carteira profissional levando o homem a tentar fugir na Estação de Chelas. Ainda foi retiro pela agente, tendo-a agarrado no pescoço, desferindo-lhe vários pontapés, empurrões e socos no peito.

Ao seu auxílio veio um passageiro, tentando ambos controlar o suspeito. Sem sucesso, e sendo os dois agredidos, a polícia solicitou apoio.

Ao chegar à estação do Oriente, vários polícias aguardavam, “tendo logo auxiliado na manietação do suspeito e sendo assim possível retirá-lo do comboio, a fim de ser transportado para as instalações policiais, onde lhe foi dada voz de detenção”.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Local de Pequena Criminalidade de Lisboa.