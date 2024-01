Acidente entre camião e autocarro faz mais de 20 vítimas mortais no Brasil

Um acidente rodoviário, na noite de domingo, no Brasil, no Estado da Bahia, entre um camião e um autocarro, fez 24 mortos e seis feridos.

Fonte das autoridades, citada pelo portal brasileiro G1, avança que o acidente aconteceu, num trecho da estrada BR-324, pelas 22:30 locais.

Das 24 vítimas mortais do acidente, 21 eram passageiras do autocarro e três seguiam no camião.

Dos seis feridos, um deles teve de ser levado para o centro hospitalar da cidade de Capim Grosso, tendo os restantes sido transportados para uma unidade de saúde de nova Fátima.

As autoridades ainda não conseguiram apurar a origem do choque entre os dois veículos pesados.