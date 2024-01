O PS é um espectáculo! Ao seguir o seu congresso e ouvir os intervenientes temos a noção que não vivemos em Portugal.

O PS tem a arte e o engenho de saber fazer oposição a si próprio. A arte e o engenho de se manter no poder. Por outro lado, a culpa é sempre dos outros. Inacreditável!

O Governo de António Costa caiu por culpa de Marcelo Rebelo de Sousa, e não, pela investigação judicial que será avaliada e concluída pelo Supremo Tribunal pela suspeita da sua intervenção ilícita para facilitar projectos em Sines.

A queda do governo abriu uma crise política no país, que passou da estabilidade de um Governo de maioria absoluta, à perspectiva de eleições antecipadas passados dois anos. Há eleições antecipadas por culpa exclusivamente do PS.

Marcelo Rebelo de Sousa que aprenda que levou por diversas vezes o PS às costas, principalmente quando o PS estava em minoria.

O PS por um passe de mágica, procura fazer esquecer que Pedro Nuno Santos fez parte dos governos de António Costa e saiu antes do tempo pelas trapalhadas na TAP.

No Congresso foi uma miríade de auto-elogios e somos bons. Absolutamente agoniante. Parece que em Portugal só há um partido – o PS e mais nenhum.

O PS neste congresso aproveitou para arrumar a casa, apresentar-se unido e coeso, por fazer ver que é a solução para o país, apesar de ter lá estado nos últimos 8 anos e ter feito muitas argoladas.

Como os portugueses pensam com os bolsos e vêm aí aumentos, já este mês, nas pensões, salários e apoios sociais. Não sei se chegará para desviar as atenções.

É obsceno e intelectualmente desonesto ignorar que a troika entrou em Portugal por causa de um governo PS, liderado por José Sócrates.

O PSD deveria repetir até à exaustão esta realidade: houve cortes e austeridade, em virtude de um governo do PS ter levado o país à bancarrota. E, algumas figuras que se vêem agora estavam nesse governo.

O PS tem a arte de fazer com que não é nada com ele e o que se passou, passou. A culpa não é nossa e agora é que vai ser. Diria que o PS tem a arte da mutação política e verdade seja dita tem convencido os portugueses.

O melhor barómetro de sondagens é a rua e os portugueses têm muitas dificuldades no seu dia-a-dia.

O congresso do PS foi aproveitado para ilibar o seu governo que caiu com estrondo e apresentar-se com cara nova como o que está para trás não fosse com ele.

Vamos ver se o vai conseguir…

Fundador do Clube dos Pensadores