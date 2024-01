Peterhansel iguala recorde de Vatanen no Rali Dakar

Stéphane Peterhansel (Audi) venceu esta domingo a segunda etapa dos automóveis do rali Dakar de todo-o-terreno. O piloto francês alcançou os 50 triunfos na prova, igualando o recorde de Ari Vatanen.

Este foi o 50.º triunfo de Peterhansel no Dakar, igualando o finlandês Ari Vatanen no topo da lista dos mais vitoriosos na história do rali. O francês é o detentor do recorde de 14 triunfos na geral na prova (seis em motas e oito em automóveis).

Peterhansel gastou 3h54m40s para cumprir os 463 quilómetros cronometrados entre Al Henakiyah a Al Duwadimi, na Arábia Saudita. O segundo classificado foi o compatriota Sébastien Loeb (BRX), a 29 segundos e o norte-americano Seth Quintero (Toyota) foi terceiro, a 3m11s.

Com a prestação desta etapa, Peterhansel recuperou 17m15s ao líder, o espanhol Carlos Sainz (Audi), que mantém o comando da prova nas quatro rodas. Sainz foi hoje o oitavo classificado mas ainda tem 1m51s de vantagem sobre o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que hoje foi quinto, e 4m17s sobre Loeb.

Nas motas, a vitória ficou para o chileno José Ignacio Cornejo (Honda), que deixou o segundo classificado, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) a quase seis minutos. O chileno Pablo Quintanilla (KTM) foi terceiro.

Na geral, o piloto do Botswana Ross Branch (Hero) segurou o comando, à frente de Cornejo. O norte-americano Ricky Brabec (Honda) é o terceiro e o chileno Pablo Quintanilla (Honda) é quarto.

Na segunda-feira, disputa-se a terceira etapa, entre Al Dwadimi e Al Salamiya, com 438 quilómetros cronometrados.