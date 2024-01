Ator morre com as filhas em acidente de avião nas Caraíbas

O ator Christian Oliver, conhecido pelos seus papéis em "Speed Racer" e "Saved by the Bell", e as suas duas filhas morreram na sequência da queda de um avião particular nas Caraíbas, confirmaram as autoridades locais.

A aeronave caiu no oceano "poucos momentos depois da descolagem", perto da ilha de Little Nevis, no arquipélago de São Vicente e Granadinas, na quinta-feira passada.

"A bordo encontravam-se três passageiros: Christian Klepser (nome verdadeiro do ator) (...) e as suas duas filhas", lê-se no comunicado das autoridades locais partilhado nas rede sociais.

Os corpos foram recuperados do avião pela Guarda Costeira e posteriormente os óbitos foram declarados por um médico legista.

O avião saiu da ilha de Bequia às 12h00 (8h00 em Lisboa) e deveria seguir para Santa Lúcia, segundo a polícia.

O ator Christian Oliver tinha 51 anos e, segundo a sua página no IMDB, participou em vários filmes e séries, na Alemanha e nos Estados Unidos, como "Cobra Alert", "Speed Racer", "Saved by the Bell", "O Bom Alemão", "Valquíria" ou "Indiana Jones e o Marcador do Destino".