José Luís Carneiro: "Pedro Nuno Santos pode contar com o meu serviço"

O candidato derrotado à liderança do Partido Socialista manifestou a sua disponibilidade para trabalhar com Pedro Nuno Santos, recém-eleito secretário-geral do partido, no seu discurso no congresso do PS, este sábado.

"Pedro Nuno Santos pode contar com o meu serviço para assumir responsabilidades", afirmou o ainda ministro da Administração Interna.



"O PS é o grande partido dos compromissos para o progresso, da igualdade e de liberdade, no direito da pessoa ao livre desenvolvimento da sua personalidade, da justiça social, igualdade de oportunidade, defesa da cultura, no respeito das diferenças", defendeu José Luís Carneiro, sublinhando a importância da mobilização dos portugueses no combate aos “extremismos”.

O governante lembrou ainda que é essencial honrar o compromisso com o Orçamento do Estado, “que aumenta as pensões, prestações sociais, que tem políticas ativas para jovens, que promove o investimento público, e tem prioridades certas na saúde, na habitação, na educação, nos transportes e na mobilidade".

José Luís Carneiro destacou que ao contrário"do que é dito pela direita", o OE promove o investimento privado e o emprego qualificado. "Portugal tem de continuar a estar nos países que mais investimento estrangeiro promove", acrescentou.

A concluir, quis deixar uma mensagem de unidade partidária. "Somos um grande partido, solidários e fraternos, humanista e aberto ao mundo. Estamos unidos para servir Portugal", afirmou, garantindo que Pedro Nuno Santos pode contar com todos para "mobilizar, trabalhar e ganhar as eleições".