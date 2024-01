Carlos César reeleito presidente do PS com mais de 90% dos votos

Carlos César foi, este sábado, reeleito presidente do PS com 90,36% dos votos, anunciou a Comissão Organizadora Congresso (COC) do partido.

A votação decorreu no congresso dos socialistas na FIL, em Lisboa, que decorre entre os dias 5 e 7 de janeiro.

O dirigente socialista recandidatou-se ao cargo sem oposição.

Carlos César tinha, anteriormente, sido eleito presidente do Partido Socialista em novembro de 2014, após convite de António Costa.