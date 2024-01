O poder da astrologia. Os famosos que não dispensam

Beyoncé

Beyoncé é do signo Virgem, com ascendente em Leão e Lua em escorpião. Dizem os astros que isso faz dela uma pessoa perfeccionista, criteriosa, reservada e exigente no trabalho. E a cantora parece levar isso à letra. “Sou virginiana até ao fim e às vezes pergunto-me os signos dos outros”, chegou a dizer numa entrevista, onde detalhou as suas principais características. “Gosto de pensar fora da caixa. Não acredito na resposta ‘não’. Sou extremamente motivada e extremamente crítica, às vezes demasiado. Sou doente por controlo e presto atenção aos detalhes”. Tudo isso estará ligado ao seu signo.

Madonna

A astrologia é muito importante na vida da rainha da pop e se o signo de alguém não for compatível com o seu… não há volta a dar. O DJ David Guetta anunciou há poucos anos que a artista se recusou trabalhar consigo por causa do seu signo que é escorpião. Tudo estava encaminhado até a cantora perguntar o signo do DJ. Depois disso, fez uma cara estranha e respondeu: “Desculpa, não vamos poder trabalhar juntos. Foi um prazer conhecer-te. Adeus”. Madonna é leão.

Selena Gomez

“Sou do signo caranguejo, sou muito sensível. Sinto tudo tão intensamente, que é uma das minhas coisas favoritas em mim. Sentir é algo que amo”. É através destas palavras que a cantora Selena Gomez mostra a importância que os signos têm para si e como afetam a sua forma de ser e de estar. Dizem os entendidos e muitos fãs que são muitas as músicas da cantora que são altamente influenciadas pelo signo caranguejo, como é o caso de Revival, Kill ‘Em With Kindness, entre tantas outras.

Taylor Swift

Já confessou publicamente que é fã de astrologia e que acredita que o seu signo influencia a pessoa que é. É de sagitário e revelou as suas características: “Sou cegamente otimista, adoro viajar, estou sempre pronta para a aventura, mas também quero algo novo. Os sagitarianos são realmente independentes e gostamos do nosso espaço. Somos atraídos pelo amor, mas lutamos por essa necessidade de independência”. Na edição indiana da revista Elle, astrólogos revelaram que música do último álbum da cantora representa cada signo do zodíaco.

Angelina Jolie

Angelina Jolie é uma grande fã da astrologia budista. Geminiana, a atriz utiliza a colocação dos planetas para programar momentos-chave de sua vida. E há até quem diga que prefere que os seus filmes sejam lançados em dias que coincidam com previsões astrológicas favoráveis. Mas não é só. Antes de se casar com Brad Pitt – com quem já não é casada – a atriz pediu a um budista para escolher o melhor dia para o enlace. Jolie usa o calendário budista decisões como procedimentos médicos ou tirar férias.

Lady Gaga

Lady Gaga é do signo carneiro. Assim sendo, dizem, terá uma personalidade curiosa, é enérgica e entusiasmada. E admitiu usar a astrologia quando decide uma tournée. Antes de o fazer, a cantora consulta sua ‘equipa espiritual’ para planear corretamente as suas apresentações mas também as datas da tournée, com o objetivo de ter a certeza que tudo corre bem porque tem medo que as estrelas estejam alinhadas numa direção que lhe seja desfavorável. E acredita mesmo que ajuda.

Cameron Diaz

A atriz Cameron Diaz tem ótimas conexões no mundo da astrologia. Sabe-se que é a cliente de mais longa data de uma das astrólogas mais famosas do mundo, Susan Miller, que é conhecida por ser ‘assustadoramente certeira’. A atriz até já chegou a pedir ajuda à astróloga para comprar um imóvel. E sabe-se também que Cameron Diaz sempre mostrou um grande interesse em procurar respostas para a sua vida através da astrologia.

Jennifer Lopez

Já disse em entrevistas que adora saber sempre mais sobre o seu futuro e, por isso, adora astrologia. Admitiu que lê horóscopos com regularidade e adora aprender tudo o que pode saber com antecedência. E a cantora leva os signos muito a sério. No ano passado, JLo chegou mesmo por ser acusada de um preconceito astrológico. E tudo porque terá dispensado um grupo de bailarinos só por causa do signo dos seus elementos. Depois dos ensaios, a também atriz perguntou se havia alguém do signo virgem na sala e, depois, essas pessoas foram dispensadas. JLo é do signo Leão.

Napoleão Bonaparte

Napoleão Bonaparte prova que o interesse pela astrologia vem de há muitos, muitos anos. O certo é que deixou a sua marca na História e, quem sabe, não terá tido uma mãozinha da astrologia. Diz-se que o imperador dos franceses apenas tomou decisões com base no que lhe dizia a sua astróloga Marie Anne Lenormand, segundo sempre os seus conselhos antes de qualquer movimento. Não o fez apenas uma vez e essa veio a ser a sua última batalha. E até aí Lenormand acertou.

Princesa Diana

Quando, a determinada altura, a vida da princesa Diana se tornou demasiado confusa para que pudesse entendê-la sozinha, resolveu perguntar aos astros. Principalmente sobre o seu casamento. Penny Thornton foi a astróloga escolhida e diz ter dado à princesa os meios para passar de vítima passiva a membro ativo da família real. “Sugeri que ela usasse o seu sofrimento para se relacionar com aqueles que também sofreram”, chegou a contar. E foi a Thornton que Diana contou que o príncipe Carlos disse que não a amava um dia antes do casamento.