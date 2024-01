Os melhores em 2023: Ronaldo e Luís Castro

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador em 2023, com 54 golos, superiorizando-se a Kyllian Mbappé (PSG) e Harry Kake (Bayern Munique), que marcaram 52 golos.

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) oficializou o registo de Ronaldo, bem como o da africana Temwa Chawing, do Wuhan, que foi a melhor marcadora, com 63 golos.

O jogador do Al Nassr voltou a surpreender pela capacidade de marcar, tendo apontado 44 golos pelo clube saudita e 10 pela seleção nacional.

O argentino Lionel Messi continua a deter o recorde de golos marcados num só ano civil, com 91 apontados em 2012. Não foi só CR7 que ficou na história de 2023, também Luís Castro, treinador do Al Nassr, terminou o ano como técnico com mais vitórias (52) à escala mundial, para o que muito contribuiu o facto de treinar o «melhor do mundo», como fez questão de referir.

Luís Castro começou a época no Botafogo, liderava destacado o campeonato brasileiro, e mudou-se em julho para a Arábia Saudita. No total, realizou 73 jogos e venceu 52.