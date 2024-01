Israelita acusado de pôr cabeça de burro em cemitério muçulmano

Um homem, de 35 anos, foi acusado de decapitar um burro e colocar a cabeça do animal na cerca de um cemitério muçulmano, em Jerusalém.

De acordo com a imprensa israelita, o Ministério Público declarou que o acusado, Yehezkel Warscheuer, comprou o animal no colonato de Maale Adumim, na Cisjordânia, tendo depois decapitado o animal perto do cemitério de Bab al-Rahma. A sua cabeça ficou pendurada numa cerca perto dos túmulos.

A situação foi rapidamente fotografada por locais e acabou por se espalhar nas redes sociais, gerando muita revolta.

O Bab al-Rahma, localizado no lado oriental da Esplanada das Mesquitas, é conhecido por ter enterrado vários dos ‘companheiros’ do profeta Maomé.