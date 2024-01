IGAS abre processo sobre morte de idosa no hospital de Penafiel

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um processo para apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte de uma idosa, na urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, na terça-feira.

"Foi instaurado um processo de esclarecimentos às circunstâncias em que ocorreu a morte de uma idosa na noite do passado dia 02 de janeiro [terça-feira] no serviço de urgência do Hospital Padre Américo, integrado na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa [ULSTS]", lê-se numa resposta enviada à agência Lusa.

Recorde-se que o Porto Canal noticiou a morte de uma idosa naquele hospital, enquanto aguardava numa maca por observação.

"Tratava-se de uma doente em fim de vida e sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação", referiu o hospital em comunicado após a notícia.

Na mesma nota, o hospital especificou que a doente deu entrada no serviço de urgência médico-cirúrgica às 19h16, tendo sido submetida a triagem de Manchester às 19h19 e o óbito registado às 20h06, "após avaliação clínica".