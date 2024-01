Mais de 38 mil casos de infeção respiratória notificados esta época

Os hospitais identificaram 38.771 casos de infeção respiratória e 6.262 casos de gripe na época 2023/2024, segundo dados do Instituto Ricardo Jorge (INSA), citados pela agência Lusa, que evidenciam uma mortalidade acima do esperado em pessoas com mais de 45 anos.

Na última semana do ano foram identificados 1.472 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 1.372 do tipo A e 49 do tipo B. Em 147 dos casos foi identificado o subtipo A(H1)e em 14 o subtipo A(H3).

Segundo as amostras analisadas, desde o início da vigilância na época 2023/2024 a 02 de outubro, o vírus da gripe A(H1) foi detetado em 88,7% dos casos de gripe.

Foram também identificados 118 casos de coinfecção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

Ainda segundo os mesmos dados INSA, foram detetados outros vírus respiratórios em 106 casos de infeção respiratória aguda/sindrome gripal (IRA/SG), dos quais três são casos de co-infeções. Os vírus detetados foram rinovírus (67), vírus sincicial respiratório (17), coronavírus (6), parainfluenza (13), Adenovírus (1) e enterovírus (5), cita a agência Lusa.