A partir de hoje, já não há IVA zero

O IVA zero chegou ao fim. Ainda que tenha chegado entre várias críticas, a medida permitiu aliviar a carteira dos portugueses durante oito meses, mas o Governo decidiu não levá-la mais por diante. Quer isto dizer que as 46 categorias de alimentos, a partir de hoje, vão voltar a custar, pelo menos, mais 6%.



A DECO e a ASAE já alertaram que vão estar atentas e fazer controlos para que não haja abusos por parte das grandes superfícies. E as notícias não são boas: na semana em que a isenção de IVA chega ao fim, o cabaz alimentar com IVA zero monitorizado pela DECO Proteste atingiu o preço mais elevado desde que a medida entrou em vigor.



Feitas as contas, na primeira semana deste ano , esta cesta de bens essenciais aumentou quase 4 euros, para 143,28 euros. E a DECO Proteste avisa: "Se nos primeiros meses de IVA zero a medida contribuiu para evitar uma subida ainda maior nos preços de alguns bens alimentares, nas últimas semanas, o seu impacto é impercetível para o consumidor". Agora, vai piorar.